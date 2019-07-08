美國延宕中國留學生簽證 這3國成為受益者！

2019-07-08 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕貿易戰開打以來，不只影響美、中兩國多邊關係，現在傳出因為簽證延誤及研究項目可能喊停等多重疑慮下，中國留學生可能轉往其他國家就學，美國部分大學因此喪失重要的收入來源。英語培訓公司調查指出，加拿大、英國和澳洲是最大的受益國。

根據《法新社》報導，紐約國際教育研究所的數據指出，美國學校的外國學生有將近1/3來自中國，36萬名的中國留學生中，有超過1/3的人在STEM領域，即科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Math），光是去年一整年就貢獻了美國經濟130億美元（約台幣4052億元）。不過，美國移民及海關執法局的數據顯示，今年3月，中國在美留學生人數比去年下降2％，是2009年以來首次下跌。

川普政府去年年中將科學和技術領域學生的簽證期限從5年縮減至1年後，引發寒蟬效應，受訪的博士生表示，每年都要續簽讓他很擔心研究計畫無法長期進行。美國耶魯和史丹佛等頂尖大學抱怨，美中貿易戰影響招生；美國國務院則表示，美國有越來越多的學生被外國情報部門選中，所以審查簽證會越來越嚴格。

另外，槍枝暴力事件頻傳也是讓中國學生卻步，轉往其他國家的原因之一，北京獨立學院顧問表示，未來美國大學的中國留學生人數將減少；英語培訓公司「新東方」調查也指出，加拿大、英國和澳洲是最大的受益國，日、韓和部分歐洲地區的學校申請數量也增加，尤其是工程專業強的德國和北歐國家。

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