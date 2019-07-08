一國一制又出招！ 香港3年內引進「信用評分系統」

2019-07-08 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國自2014年開始逐步建設「社會信用系統」，並對評鑑分數未達標準的人民，施加更多的限制。根據廣東省政府本月5日頒布的《粵港澳大灣區建設3年行動計劃（2018-2020年）》，3年內擬在廣東、澳門以及香港全面性地建構「社會信用評分」等相關制度與體系。

在同日公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，在「重大意義」的部份載明，此建設是習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略」，也是「推動一國兩制事業發展的新實踐」。

該文件的第42項載明，除了將研究制定廣東省社會信用條例，以建立包括信用資訊的蒐集和共享機制、「紅黑名單」和信用聯合獎懲制度以外，也將推動與港澳之間的信用資訊共享、信用評價標準的接軌、信用產品互認、信用服務機構資質互認等合作，並探索依法對區域內企業聯動實施信用獎勵和失信懲戒等措施。

而《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》中的第75條則載明，「加快社會信用體系和市場監管體系建設。研究制定廣東省社會信用條例。探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒。建成全省統一的市場監管信息平台。」

中國近年來推行「社會信用評分系統」監控14億人民，個人倘若信用等級過低，除了被禁止購買大眾運輸工具票券、限制出境外，也可能被限制購買保險、房產及禁止投資其他金融商品。中國「格鬥狂人」徐曉冬今年5月傳出被評為「D級」，除了被限制不得購買大眾運輸工具票券以外，徐曉冬也不能進入酒店和高爾夫球場、不准裝修、新建、擴建房屋，甚至連旅遊渡假也被禁止。

相關連結請見︰

《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》全文

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》全文

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