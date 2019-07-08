反送中》香港建制派自由黨大老 公開要黨主席主動辭官

2019-07-08 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕一向被歸為「建制派中的壞孩子」的香港自由黨，今日傳出多名黨內高層要求現任黨主席張宇人辭任香港行政會議成員一職。自由黨榮譽主席田北俊表示，「如果你繼續做自由黨主席，就不要做行政會議成員。」

綜合香港媒體報導，近來，港府為修訂《逃犯條例》引發社會動盪，田北俊今日在接受訪問時表示，既然官員不下台，則行政會議應該重組。田北俊表示，在和另外3名榮譽主席討論後，他們將寫信建議張宇人辭去香港行政會議成員一職。

田北俊表示，建制派議員的理應要支持政府，不過，「有些時候作為建制派議員，都要睇住你政府過哂位時，我們都要拖住吓。（也要留意在政府過了火的時候，我們也要拖住它。）」

田北俊批評，自由黨在6月9日百萬人上街遊行後，便倉促發聲明支持政府的行為，猶如「當幫兇」，他也批評張宇人是在護航港府。田北俊透露，當時自由黨黨魁鍾國斌也不同意張宇人的做法，不過張宇人說服另外兩位議員易志明和邵家輝，最後聲明就以無簽名的方式發出。

田北俊表示，他收到很多來自青年黨員的意見，他們對於事件至今仍沒人負責，也沒人下台表達看法。且行政會議成員也該重組，「支持那一班行政會議成員，被炒就難聽一些，但最好就辭職。」

田北俊曾任政協委員以及自由黨主席等職務，自從2003年反對政府就基本法第23條進行立法，並辭去行政會議成員職務後，與北京關係便開始交惡。而自由黨大多由香港財經界人士組成，總體上被視為建制派陣營，但在部分具爭議性的議題上，自由黨時常於政府及選民之間搖擺，所以經常落入兩面不討好的局面。

根據「香港電台網站」報導，張宇人在今日傍晚則對田北俊的看法表示理解，不過他指出，田北俊對6月9日當晚的事情並沒有全盤掌握。張宇人表示，當晚自由黨全數的立法會議員，包括鍾國斌在內，都沒有對聲明一事表示反對，而他也沒有任何立場，只是詢問意見。

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