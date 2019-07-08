反送中》警方持盾衝撞記者 民主派：等同向傳媒宣戰

2019-07-08 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍昨（7）日下午大遊行結束後，有上千名示威者佔領旺角彌敦道一帶。不過，警方除了以武力清場並且逮捕6人以外，有多名記者也遭警方惡意襲擊。除了「香港記者協會」與「香港攝影記者協會」發出聯合聲明，向警方表達「嚴厲譴責」以外，民主派立法會議員也指出，警方如此攻擊記者的行為，等同向媒體宣戰。

「香港記者協會」與「香港攝影記者協會」的聲明指出，警方多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記者的行徑，嚴重阻礙了採訪，妨礙新聞自由。聲明表示，現場記者大多數都穿上背心、配戴記者證，並多次表明身分，不過仍遭警方惡意推撞。「香港記者協會」與「香港攝影記者協會」對此向警方表達「嚴厲譴責」。

據香港「獨立媒體」報導，民主派立法會議員發函給警務處處長盧偉聰，對警方昨晚濫用武力、故意挑釁示威者表達強烈譴責，並指出攻擊記者的行徑無異於向傳媒宣戰。

昨晚到場視察的民主派立法會議員譚文豪，對於警員使用盾牌衝撞記者表達不滿，他認為警方對傳媒不尊重。議員張超雄則斥責警方，與傳媒聯絡和在場記者及議員缺乏溝通。議員張超雄則指出，議員同樣是在執行公職，監督政府施政，包括警務處。民主派會議召集人毛孟靜則不滿有警員沒有出示委任證，更有警員情緒失控。除了斥責警方挑釁示威者，製造騷亂以外，毛孟靜也感謝示威者的克制。

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