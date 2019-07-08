你不知道的川普…嚴重潔癖到患有細菌恐懼症

2019-07-08 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普常給外界一種大剌剌的強人形象，事實上他在工作場合中卻十分的注意衛生細節。美國政治新聞網站《Politico》7日的專欄指出，在川普身邊工作過的人都知道他的紅線，他有潔癖，而且自稱患有「細菌恐懼症」，對於工作環境的衛生要求十分嚴格。

《Politico》一則名為《Purell總統：川普的助理們最清楚他的真正紅線》文章指出，川普在參加活動後上車的第一件事，就是吩咐助理「把那個Purell拿來」（Purell是美國乾洗手液品牌）。入主白宮後，川普會要求白宮訪客在進入橢圓形辦公室前，先到隔壁的洗手間洗手；曾經有一名助理在空軍一號上咳嗽，他就指示軍醫馬上處理。

一位前川普競選團隊成員表示，「如果你咳嗽或打噴嚏，或者發生任何看起來生病的事情，你就會看到川普緊皺眉頭，舉手示意你退後。」

上個月，當代理參謀長麥克．馬瓦尼（Mick Mulvaneyl）在橢圓形辦公室開會咳嗽時，川普突然對這件事暴氣。他接受《ABC News》的採訪時表示，「我不喜歡那樣，你知道。我不喜歡那樣。如果你要咳嗽，請離開房間。」

事實上，許多美國總統都會使用洗手液，並採取其他衛生措施，以保持健康狀態，但川普將這種做法推向極端。白宮的官員們都知道，如果你生病或聲音嘶啞，就必須避開川普，否則他不會給你好臉色。

川普的「細菌恐懼症」之前也影響他的生意，因為他討厭握手，導致他跟一些客戶關係不好，不過，川普倒是對自己有「細菌恐懼症」看法非常樂觀，曾公開表示「我也非常喜歡細菌恐懼症。」

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