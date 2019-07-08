聯合軍演有不速之客！ 澳洲軍方：正在追蹤中國間諜船

2019-07-08 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕兩年一度的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）即將展開，此次演習除了美澳聯軍投入2萬5000人外，今年更首度安排日本自衛隊參加，成美澳日3國大規模軍演，但卻有不速之客不請自來，澳洲軍方發現1艘中國間諜船出沒鄰近海域，正密切注意中。

據《路透》報導，澳洲軍方表示，他們發現1艘中國間諜船出沒在澳洲外海，相信其目的是為了密切監視這2年1度的美澳聯合軍演，澳洲國防部聯合作戰主任比爾頓（Greg Bilton）中將指出，這艘間諜船有可能前往澳洲東北部海岸，以親自觀察這項軍事演習。

比爾頓中將強調：「我們正在追蹤這艘船隻，目前還不知道其目的，但我們認為可能會航行至昆士蘭州東岸，我們將採取必要措施。」

《澳大利亞廣播公司》（ABC）日前曾報導，這艘中國間諜船為解放軍「815G型」（Type 815G）電子偵察艦，6日晚間出現在巴布亞紐幾內亞北部海域，現正南下航行，接近澳洲。

此非中國間諜船首度刺探美澳軍情，在2017年的「護身軍刀」演習期間，同樣有解放軍電子偵察艦出沒，其航進澳洲東北部的珊瑚海海域，被澳洲軍方發現，澳洲軍方表示，他們了解可能有國家對「護身軍刀」感到興趣，「所以在規劃與進行演習時都會考慮到這些問題」。

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