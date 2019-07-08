史上最古老懸案？ 3萬3000年前謀殺案遺骸解密...

2019-07-08 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕這是目前已知的史上最古老懸案嗎？1941年，羅馬尼亞採礦洞穴出土了一塊3萬3000年前的人類頭骨，該骸骨成為歐洲最早，歷史最悠久，保存完好的現代人類骨頭之一。但這塊頭骨其實隱含著一起兇殺案，最新分析出來的結果刊登在《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊上。

據《CNN》報導，分析顯示頭骨屬於男性，頭頂半圓形凹陷骨折的半徑為1.4英寸（約3.5公分），看起來是受到圓形鈍器創傷。多次CT掃描後，研究人員更發現撞擊部位附著的骨頭碎片，並且骨折處永久變形，而這些都是鈍器傷害的特徵。

該骨折傷勢並沒有任何癒合跡象，或許是這一擊就導致男子傷重死亡，畢竟男子沒有其他骨骸留存，所以很難知道他身上是否還有其他能致死的重傷，但光是頭骨的傷勢，就足夠破壞大腦並迅速喪命。此外，由於打擊痕跡似乎向顱骨後部延伸，這代表「兇嫌」可能是站在男子的前方。

接下來，研究人員使用合成模型來模擬各種傷害模式，完全排除了洞穴碎片掉落砸破頭骨的可能性，因為洞穴碎片無法造成圓形的骨折。從實驗上來看，男子應該是在面對面遭遇期間，被一個圓形的球桿狀物體擊中。

研究人員最後認為，該起發生在舊石器時代晚期的兇殺案，可能是男子與一名或多名「兇嫌」發生嚴重的人際衝突導致死亡。

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