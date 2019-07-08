怕教會「死灰復燃」 傳中共野蠻焚燒經文、洗劫財產...

2019-07-08 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害宗教手段再升級！先前有部分家庭教會傳出遭到官方取締，但並未就此落幕，長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》今報導，有些家庭教會被強行取締後，仍持續聚會，中共為防家庭教會「復活」、確保信徒無法恢復聚會場所，紛紛祭出嚴厲措施，包括「沒收教會財產」、「焚燒聖經與宗教標誌」、聚會場所改作其他用途、要求取締官員簽「個人責任狀」，以及回訪檢查、監控等。

《寒冬》報導，3月河南省某地民族宗教工作領導小組發文件，要求加強管理基督教聚會場所，已取締的聚會點，則得除去宗教標誌、物品，保證不會再使用。4月瀋陽市宗教局也要求各社區加大非官方宗教活動場排查力度，杜絕死灰復燃；類似掠奪、清空行徑也在各地開展。

報導表示，4月初湖南省張家界市慈利縣民宗局、國保大隊等50人前往伯特利教會，要求開門被拒後竟強行撬開進入，撕毀教會信仰標誌、沒收百本聖經與70多本詩歌，以及洗劫音樂器材等價值約人民幣5萬元（約新台幣22萬元）的物品。

報導指出，此外，有信徒稱3月下旬教會就曾被多次騷擾、講道人被帶往民宗局訊問，並以對方非當地人卻跨區域傳道為由，禁止講道、逼其簽承諾書；負責人則被約談、勒令簽署不再舉辦宗教聚會聲明，要求其交出信徒個資、追問錢財下落。

報導提到，4月下旬安徽省安慶市懷寧縣10多名官員闖入一處家庭教會聚會點，並稱無建房相關證件，勒令停止聚會，另以「屬違法宣傳工具、資料」為由，沒收價值約人民幣1萬元（約新台幣4萬元）的電腦、奉獻箱等物品。

報導提及，不僅如此，官員還當場燒毀沒收來的聖經、詩歌本、十字架畫像，甚至切斷電源、拆掉空調，揚言「再聚會就拆房」，讓信徒悲憤不已，直呼大家省吃儉用湊錢建房，「共產黨不講理」像土匪般搜走教會東西。

報導表示，5月下旬河南平頂山市魯山縣一處家庭聚會，才成立不到半年就被警察查抄，不僅牆上十字架被毀，聖經、音響等被沒收，聚會點房主還被押到派出所，被警告不准再信神、接待聚會，否則抓捕判刑，甚至強迫其在保證書上簽字畫押。

報導指出，有信徒直言，他們被准許去三自教堂聚會，但那裡由政府控制，不是講政府政策、愛國，要不就是學習習近平思想，「根本不是敬拜主的地方」。講道人則感嘆，中共害怕信神者眾，「它的地位不保」。

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