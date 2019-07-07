反送中》「桃姐」葉德嫺再遊行 網民感動：怎能不愛她

2019-07-07 23:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕71歲金馬影后葉德嫻日前被發現現身香港七一「反送中」遊行，她身穿黑色上衣，手拿「撤回惡法，林鄭下台」的標語，隨後就被發現歌曲在中國被下架。但「桃姐」葉德嫺不屈不撓，7日再度參與九龍大遊行，為香港人打氣。網友感動直呼：「如何可以不愛她！」

綜合港媒報導，香港資深媒體人潘小濤在個人臉書內貼出葉德嫻（Deanie姐）手拿著由中國知名漫畫家所畫的「香港撐住」的海報。他在臉書用粵語說道：「感動到想喊！向Deanie姐致敬！只係擔心Deanie姐嘅體力應唔應付到咁多場活動。加油，感謝。#如何可以不愛她。」（感動到想哭！只是擔心葉德嫻的體力應不應付得了這麼多場活動）

貼文後不到兩小時，已有超過一萬八千個讚及近700則留言。不少網友也留言為「桃姐」打氣「有人格魅力的真香港藝人」，「保重。攰就休息吓（累了就要休息）」，「向你致敬。你也要先保重自己呀。」、「有些人越老越令人尊敬。有些人越老越被人厭惡。嫻姐香港市民尊敬你！」。

也有不少網民擔心她的身體狀況，不過，有網民就貼心地留言，表示在現場的人也會幫忙：「應該唔（不）怕、我們見到她都會留意、幫手照顧她。」

葉德嫻7日接受《明報》訪問時表示，特首林鄭月娥應該下台，她認為，香港一定要有真普選，港府應徹查警察暴力，應該從寬對待因參與反修例的被捕者。她又說，經過多次反修訂《逃犯條例》遊行，大家感到疲倦，但仍願意走出來，她非常感動。

對於示威者衝擊立法會，葉德嫻說，譴責示威者暴力的人應反思衝擊原因，有感他們斯文靜坐不獲理會才有此行動，希望他們沒事。

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