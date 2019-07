舌吻為何叫「French Kiss」 答案竟與軍人有關？

2019-07-07 21:19

〔編譯孫宇青/綜合報導〕親吻是表達愛意的方式之一,其中又以「舌吻」最能展現彼此關係水乳交融。美國有線電視新聞網(CNN)藉著7月6日的「國際接吻日」(International Kissing Day),探討「舌吻」在英文中被稱為「French Kiss」的原因。

美國作家柯申鮑姆(Sheril Kirshenbaum)在其著作《親吻的科學》(The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us,暫譯)中,指French Kiss一詞在1923年前後進入英語世界,但沒有人真正知道緣由,可能與當時前往法國的美國人有關,因為他們與法國人結識、接吻,而法國人對於「動動舌頭」,感到十分自在。

因此,French Kiss一詞在美國油然而生,但要到第二次世界大戰後,這個詞才真正在美國流行起來,美國人也才真正適應舌吻。柯申鮑姆把這項「功勞」歸給曾在歐洲服役的美國士兵,認為是他們把這種習慣帶回家鄉。

然而,法國其實不存在French Kiss一詞,當地人認為這只是一種普通的親吻方式。一直到2014年,法國辭典「Petit Robert Dictionary」才新增「Galocher」一詞,意思即為「用舌頭親吻」。不過,法國學術權威機構、具有規範法國語言、防堵外來語入侵的「法蘭西學院」(Academie Francaise),迄今仍不接受這個新詞彙。

CNN指出,親吻是一件值得推廣的良好行為,因為許多研究顯示,親吻有助降低血壓、促進分泌使人感到愉悅的荷爾蒙、燃燒卡路里,甚至預防蛀牙!英國「每日郵報」曾引述美國牙醫師Heidi Hausauer指出,接吻會刺激唾液分泌,有助清除食物殘渣,並減少口中細菌和牙菌斑的累積。

