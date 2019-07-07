舌吻為何叫「French Kiss」 答案竟與軍人有關？

2019-07-07 21:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕親吻是表達愛意的方式之一，其中又以「舌吻」最能展現彼此關係水乳交融。美國有線電視新聞網（CNN）藉著7月6日的「國際接吻日」（International Kissing Day），探討「舌吻」在英文中被稱為「French Kiss」的原因。

美國作家柯申鮑姆（Sheril Kirshenbaum）在其著作《親吻的科學》（The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us，暫譯）中，指French Kiss一詞在1923年前後進入英語世界，但沒有人真正知道緣由，可能與當時前往法國的美國人有關，因為他們與法國人結識、接吻，而法國人對於「動動舌頭」，感到十分自在。

因此，French Kiss一詞在美國油然而生，但要到第二次世界大戰後，這個詞才真正在美國流行起來，美國人也才真正適應舌吻。柯申鮑姆把這項「功勞」歸給曾在歐洲服役的美國士兵，認為是他們把這種習慣帶回家鄉。

然而，法國其實不存在French Kiss一詞，當地人認為這只是一種普通的親吻方式。一直到2014年，法國辭典「Petit Robert Dictionary」才新增「Galocher」一詞，意思即為「用舌頭親吻」。不過，法國學術權威機構、具有規範法國語言、防堵外來語入侵的「法蘭西學院」（Academie Francaise），迄今仍不接受這個新詞彙。

CNN指出，親吻是一件值得推廣的良好行為，因為許多研究顯示，親吻有助降低血壓、促進分泌使人感到愉悅的荷爾蒙、燃燒卡路里，甚至預防蛀牙！英國「每日郵報」曾引述美國牙醫師Heidi Hausauer指出，接吻會刺激唾液分泌，有助清除食物殘渣，並減少口中細菌和牙菌斑的累積。

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