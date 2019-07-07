若有機會回不回西藏？ 達賴喇嘛：沒自由就沒意義

2019-07-07 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕西藏流亡精神領袖達賴喇嘛日前接受印度媒體採訪時表示，即便中國現在允許他回西藏，卻沒有任何自由，認為「沒有意義」，他進一步強調，現下西藏的首要問題不是政治獨立抗爭，而是如何保護西藏的宗教、文化和語言等資產。

根據《西藏之聲》報導，印度雜誌《一週》（The Week）記者詢問達賴喇嘛西藏抗爭、轉世制度和他返回西藏的可能性？達賴喇嘛指出，西藏過去為獨立國家，現在被中國佔領，政治上的獨立主要是為了讓人民快樂，但「僅僅是這樣就能讓人民快樂嗎」？

達賴強調，藏人須更加關注的，是對上千年傳統的文化、宗教和身分的保護，這樣就能獲得心靈上的和平和快樂。達賴還表示，中共高層已經有人意識到過去70年的治藏措施沒有好好解決問題，認為應該對西藏實施「順應」實際狀況的政策。

達賴讚賞印度聯邦的多元文化，認為中國和西藏也可遵循同樣的模式共處；至於達賴喇嘛的轉世問題，他強調關心這一世、而非下一世，認為此刻最重要的是佛法傳乘，不須過度執著於制度，他甚至認為，喇嘛制度和過去社會的封建制度有關，和近代社會較無關聯。

最後，達賴喇嘛說，就算中國真的准許他回西藏，他回去後必定會被安置在沒有自由的空間內，在這種情況下回去「沒有意義」，與其如此，他更願意在印度過完餘生。

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