不甩美國警告 阿根廷接受中國公司安裝監控設備

2019-07-07 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷西北部的胡胡伊（Jujuy）安裝中國科技公司「中興通訊」（ZTE）的監控攝影器材，已引發美國關切。不過對於美方警告，阿根廷置若罔聞。

根據《路透》報導，阿根廷的胡胡伊省是該國最貧窮的省份之一，犯罪率高於該國平均值。中興通訊今年3月和胡胡伊省政府簽訂近3000萬美元（約新台幣9億3520萬元）的合約，該省從中興通訊購入監控攝影鏡頭、設立監控中心、緊急服務和電信基礎設施等，雖然金額不算多，美國華盛頓仍表達疑慮。

阿根廷當地政府聲稱，安裝監控攝影鏡頭有助於改善當地的街頭犯罪，變得「像中國一樣安全」。然而美國警告南美洲盟國，中國北京的技術可用於刺探情報，美國國務院西半球事務發言人表示，中國大規模地收集、利用數據，用來幫助貪腐者任意監控、使異議人士噤聲。有白宮官員透露，中共正在利用出口的技術設備和服務，促進南美洲境內「天安門式的鎮壓」。

另外，英、美等民主國家雖也廣泛使用監控技術，但人權機構表示，中國濫用此權力打壓異議人士，中國新疆有超過100萬人被關押在再教育營中，中興通訊和其子公司也積極參與營中的監控設備項目。中國對外聲稱的「犯罪率低」，是由爭議性的監視器、面部辨識系統、公民數據庫和由中共控制的法院所促成。

胡伊伊省和中國關係密切，有中資在該省大量投資鋰礦開採。消息人士指出，胡胡伊省政府對監視器材項目幾乎沒有進行任何漏洞審查。阿根廷外交部和中興通訊都拒絕回應美國的擔憂，中國外交部則痛斥，美國指責中國利用其公司收集數據是「荒謬的」。

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