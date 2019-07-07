核子協議爭論喬不攏 伊朗決定提高鈾濃度至超標

2019-07-07 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近日因核協議問題與歐美國家關係不大樂觀；在今日召開的記者會上，因協議簽署國家先前未履行約定，再加上多次談判無果，伊朗政府宣布將會在幾小時內打破鈾濃度3.67%的規定。

綜合外媒報導，伊朗與歐美國家於2015年共同協議核燃料的儲量限制。但近日伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）因不滿簽署國家未遵守約定，若無回應，便決議於今日打破原定鈾濃度3.67%的規定。

伊朗政府發言人阿里拉比（Ali Rabiei）今日向記者表示，他們將使濃縮鈾的濃度超越原規範的3.67%。對此，伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在記者會稱，希望能挽救先前簽訂的協議，但仍譴責歐洲國家未能履行承諾。

阿拉奇也表示，若其他核協議簽署國若沒有反應並且持續制裁，則每兩個月便會將2015年簽訂的承諾一一取消。但他也強調，只要取消制裁，大家還是可以做朋友。

伊朗此舉使得歐美國家徬徨不安，決議對伊朗實施嚴厲制裁。以色列能源部長Yuval Steinitz對伊朗此舉嚴正批評，並表示雖然較為溫和，但伊朗已開始向核武國家之路邁進。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他和伊朗總統魯哈尼已同意在7月15日前尋求解決伊朗核子問題的對話，並會持續與伊朗政府持續談判，希望降低緊張局勢。

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