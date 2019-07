《冰與火之歌》網友怒氣未消 google這個字結果竟出現...

2019-07-07 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕長達8年的全球熱門影集《冰與火之歌:權力遊戲》在今年5月19日畫下句點,但與之前創下的好評相反,最終季的結局惹火了《冰與火之歌》的觀眾,在網站《IMDB》拿下4.2的爛分,更有劇迷發起重拍最終季的連署活動,連署人數高達1百萬人,其憤怒可想而知。今日有網站發現,在Google搜尋「Bad writers(爛作家)」,出來的第一個結果就是《冰與火之歌》的編劇大衛·班紐夫(David Benioff)和魏斯(D. B. Weiss)。

根據一個名為《Winter is Coming》的粉絲網站發現,只要Google搜尋Bad writers,第一個結果就會出現《冰與火之歌》的雙人組編劇,大衛·班紐夫及魏斯的名字(D&D),換成圖片蒐尋的的結果也是。該網站指出,在5月6日第4集「The Last of the Starks」播出後,憤怒的網友隔天就在知名論壇《reddit》發起活動,要把Google搜尋Bad writers的結果洗成《冰與火之歌》的編劇,經由網友鍥而不捨的努力,他們終於把雙人組編劇推上了搜尋的第一個結果,大衛·班紐夫及魏斯變成Google搜尋認證的「爛作家」。

《Winter is Coming》也表示,大衛·班紐夫及魏斯在《冰與火之歌》完結之後就一直保持低調,不過他們將會參加7月下旬聖地亞哥動漫展,屆時他們將嘗試把這個搜尋結果,拿去問問雙人組編劇有何感想。

