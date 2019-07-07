《冰與火之歌》網友怒氣未消 google這個字結果竟出現...

2019-07-07 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕長達8年的全球熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》在今年5月19日畫下句點，但與之前創下的好評相反，最終季的結局惹火了《冰與火之歌》的觀眾，在網站《IMDB》拿下4.2的爛分，更有劇迷發起重拍最終季的連署活動，連署人數高達1百萬人，其憤怒可想而知。今日有網站發現，在Google搜尋「Bad writers（爛作家）」，出來的第一個結果就是《冰與火之歌》的編劇大衛·班紐夫（David Benioff）和魏斯（D. B. Weiss）。

根據一個名為《Winter is Coming》的粉絲網站發現，只要Google搜尋Bad writers，第一個結果就會出現《冰與火之歌》的雙人組編劇，大衛·班紐夫及魏斯的名字（D&D），換成圖片蒐尋的的結果也是。該網站指出，在5月6日第4集「The Last of the Starks」播出後，憤怒的網友隔天就在知名論壇《reddit》發起活動，要把Google搜尋Bad writers的結果洗成《冰與火之歌》的編劇，經由網友鍥而不捨的努力，他們終於把雙人組編劇推上了搜尋的第一個結果，大衛·班紐夫及魏斯變成Google搜尋認證的「爛作家」。

《Winter is Coming》也表示，大衛·班紐夫及魏斯在《冰與火之歌》完結之後就一直保持低調，不過他們將會參加7月下旬聖地亞哥動漫展，屆時他們將嘗試把這個搜尋結果，拿去問問雙人組編劇有何感想。

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