哈利梅根兒子受洗 教父教母身分保密

2019-07-07 01:35

〔中央社〕英國哈利王子的兒子今天在坎特伯里大主教主持的私人儀式中受洗，王室臉書公布夫妻兩人抱著亞契（Archie）的黑白照片，但沒有照慣例公布教父、教母名單。

亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）在溫莎城堡舉行的私人儀式中，於親友見證下受洗。哈利的哥哥威廉王子和妻子一同出席，但3名子女並沒有陪同，英國女王伊麗莎白二世也因為另有要務而缺席。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子的父親查爾斯王儲和繼母卡蜜拉據稱是搭直升機到場，梅根（Meghan）的母親拉格蘭（Doria Ragland）也出席。完整的賓客名單並未揭露，但是黛安娜王妃的2個姊姊也出現事後公布的全家福中。

王室發言人表示：「薩塞克斯公爵和公爵夫人很高興和大家分享這天的喜悅，感謝全世界每個人給予的支持。他們感到很幸運能和全家人以及亞契的教父、教母共度這個特殊的時刻。」

通常王室會公布一長串教父、教母名單，像是威廉王子長子喬治王子的教父、教母合計就有7人之多。不過，注重隱私的哈利王子夫婦選擇不公布教父、教母的名字，也不讓媒體拍攝亞契的受洗日。

他們找來拍攝兩人婚禮照片的時尚攝影師艾勒頓（Chris Allerton）紀錄這特殊的一天，事後公布在溫莎城堡拍攝的兩張照片。

不過，哈利和梅根還是有遵照部分王室的規矩，像是亞契身穿著手工製作的王室受洗袍，是維多利亞女王長女當年身穿的復刻版。過去11年，只要王室有嬰兒要受洗，都是身穿這件受洗袍。（編輯：劉學源）

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