〔即時新聞/綜合報導〕英國哈利王子(Prince Harry)和王妃梅根(Meghan Markle)5月迎來第一個孩子,取名為亞契(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)。而亞契將在溫莎堡的私人教堂內受洗,屆時將會排除媒體以及群眾,也不透露是誰做為亞契的教父母。

亞契受洗禮的賓客包含威爾斯親王(Prince of Wales)查爾斯、卡蜜拉(HRH Camilla, The Duchess of Cornwall)等人,但女王因工作的關係將不會出席這場盛宴。王妃梅根的母親拉格蘭(Doria Ragland)也為了孫子的受洗儀式,大老遠從美國飛來參加。

因英國皇室要求媒體與群眾不得觀禮,屆時的受洗儀式將不會有電視轉播,也不會流出新聞照片。除此之外,哈利王子夫婦也不願將亞契教父母的身分透露。

