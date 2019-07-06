中國言論箝制滲透日常 計程車司機播Youtube被舉報移至刑警隊查辦

2019-07-06 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國言論箝制滲透全國上下！日前有名計程車司機在推特上發文表示，自己只不過在車內播放Youtube，就被車內女乘客舉報，被移交至公安局。

據網友廣州森在推特上的貼文表示，他是一名中國廣州的計程車司機，某次在接送乘客時於車內播放Youtube，卻被車內女乘客聽見「中美貿易戰」等字詞，因而被舉報。事後該名網友在貼文上表示，公安局審問完之後，此案直接被廣州市刑警隊接手審查。

底下也有其他網友留言說「所以我至此沒有回去的念頭！」、「謊言與暴力中國偽政權的不二法門缺一不可」，版主也回應底下留言踢爆「2015年廣州出租車罷工，我僅是在群組講幾句就被派出所居留」。

近年來中國官方因應中美貿易戰，對於言論箝制甚於以往，在網路上酸中國國家主席習近平或是批判政府的圖文都會被封禁，中國官媒評論並把矛頭轉向對美投降論者，對內打宣傳戰來凝聚社會支持。

我是位广州出租车司机，我播放YouTube，被一女乘客听了一两句中美贸易战，就直接举报到市交委政委，事后经历真的这么残酷吗？是的，公交公安局一男一女问话，广州市刑警队直接接案审查 — 广州森 （@CR7KqKn5E1KuJoE） 2019年7月5日

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