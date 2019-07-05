希臘「鬼島」僅24居民 月發18K津貼吸引移民

2019-07-05 23:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕移民歐洲或許不再遙不可及！英國《每日郵報》、《獨立報》等媒體近日報導，位於希臘外海的「安迪基西拉島」（Antikythera）人口嚴重老化，當地官員為了活化這座空蕩蕩的「鬼島」，決定每月發放500歐元（約1.8萬台幣）津貼，並保證吃住免錢，吸引年輕家庭入住。

安迪基西拉島擁有美麗海岸線，但礙於距離希臘本島太遠，且島上各項資源稀缺，連銀行和提款機都沒有，導致本地人紛紛外移尋找工作機會及定居，就算近年極力轉型為觀光小島，也無法增加島上人口。

據悉，安迪基西拉島位於克里特島（Crete）和基西拉島（Kythira）之間，距首都雅典航程約45分鐘，全島面積約52平方公里，永久居民從40年前的300人，減至如今的24人，夏季時則可增至40人；更重要的是，當地人口老化問題嚴重，多數人超過50歲，幾乎沒有孩童。

因此，在希臘東正教會贊助下，該島將為新移民提供津貼、居住頭3年每月發放500歐元，也會免費供應食物，甚至提供土地興建房屋，還有機會住在海景第一排，藉此鼓勵新移民遷入。不過，當地商店選擇不多，工作類型亦少，以漁夫、農夫、建築師、烘焙師等為主。

安迪基西拉島市長哈爾哈拉奇斯（Andreas Harhalakis）表示，該方案適用於有3個以上孩子的家庭，希望能讓全島熱鬧起來，目前已接獲15通電話查詢，大多是經濟有困難的家庭，「我告訴他們來看看這個地方，喜歡便可留下。」這項移民計畫開放給所有國籍人士申請，有興趣者需先經過篩選，希臘公民將獲優先考慮。

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