真愛年齡不是問題！美國100歲翁娶102歲婦

俄亥俄州養老院6月底在臉書貼出100歲的約翰（John Cook）與將滿103歲的菲麗絲（Phyllis Cook）合照，公布2人喜訊。（圖取自養老院Kingston Residence Of Sylvania臉書）

2019-07-05 19:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕當愛情來了，年齡一點都不是問題！住在美國俄亥俄州的約翰和菲麗絲交往一年後，日前決定結為連理，攜手共度餘生，他們一個100歲、一個即將邁入103歲，見證尋找真愛永遠不嫌晚。

才剛滿100歲的約翰．庫克（John Cook）是打過第二次世界大戰的退伍軍人，菲麗絲（Phyllis Cook）8月8日將過她的103歲生日，兩人6月26日原本只是要到法院申請結婚許可，結果發現當場就可以結婚。約翰說，「這不在計畫中，但是我們到了那裡，他們說『我們現在就可以為你們證婚』，我說『好啊，就結了吧』」。

約翰和菲麗絲住在俄亥俄州同一家養老院，兩人過去都各自兩度痛失枕邊人，年過百歲梅開三度結婚不是出於一時衝動，他們之前已經交往了快一年。對於能在百歲之齡再度找到愛情，都覺得很幸福。

菲麗絲向記者說，「我知道你或許會認為像我們這種年紀的人，這有點難以置信，但是我們彼此相愛」。而且，即使到了這個年紀仍有激情，被問他們在一起時最喜歡做什麼，約翰回答：「嗯，我大概不該講這個。」

他們居住的養老院在臉書公布這樁喜事，以及兩人滿臉幸福洋溢的合照，受到大批網友祝福、轉發超過500次，網友留言「永遠不會晚．．．你們給了我們希望」、「現在我知道要到哪一家養老」。

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