香港列車相撞事件 港鐵公布調查結果：系統發生錯誤

2019-07-05 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵在今年3月18日凌晨發生列車相撞事故，當時車上沒有乘客，造成列車嚴重損毀，2名司機受傷，港鐵的調查委員會今（5日）公布調查結果，表示是列車使用的系統發生故障造成，並說明今後會提高警覺，為表示歉意也會以優惠票價回饋乘客。

港鐵3月18日凌晨3點左右，2列沒有載客的列車在地鐵荃灣線中環站相撞，造成列車嚴重損毀，2名司機受傷，地鐵中環站至金鐘站路段停止服務2天。該事件是港鐵1979年成立以來，首次發生列車相撞事故，事發當時列車正在進行新系統測試，初步研判不是出軌，而是2列不同行駛方向的列車，在「鉸剪口位」擦撞造成。

港鐵於事發後成立事件調查委員會，6月17日向香港發展局提交報告，今日公布調查結果，表示承辦的供應商泰雷茲（Alstom-Thales），為新系統建立主、副、備用3個電腦系統，然而主、副電腦系統在測試時同時故障，備用系統又沒有取代主系統的功能，才會發生事故。

港鐵說明今後會提高警覺，並加強監督承辦商，確保有按照港鐵的建議進行改善，而承辦商也已更換設計系統的團隊。港鐵在今年5月11至13日，向乘客提供約半價的優惠票以表達歉意，並表示明年會額外撥出經費，再度以優惠票價回饋乘客。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法