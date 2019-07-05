國慶活動政治化 川普挨批個人秀

2019-07-05 02:04

〔中央社〕今年美國國慶因為美國總統川普堅持閱兵並發表演說，與往年無政黨色彩的傳統活動大相逕庭。外界批判川普將國慶政治化，讓國慶變成川普個人秀，有為明年總統大選造勢之嫌。

今天是美國慶祝獨立243週年的大日子，但今年華府活動卻超越傳統。除了必備的音樂會與國慶煙火外，今年的國慶遊行還多了坦克、戰機等軍力展示，川普也將打破慣例在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前發表演說。

川普昨天在推特中表示，今年的「向美國致敬」（Salute To America）「看起來真的會很盛大。這將是畢生難忘的活動！」

今天傍晚開始的活動包括川普在象徵和平的林肯紀念堂發表演說，並將舉行閱兵儀式。

M1艾布蘭坦克（M1 Abrams tanks）與M2布雷德利裝步戰車（Bradley Fighting Vehicles）將開上華府大街，改裝成總統專機空軍一號（Air Force One）的波音747飛機、F-35等威力強大的戰機、海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機也將飛越上空，向美國民眾與全世界展現美國軍力。

公開演說加上大秀美國軍力，讓外界批評川普將美國國慶從慶祝獨立、不具政黨色彩的歡樂氣氛，轉變為政治意味濃厚的個人秀，也讓向來獨立的軍隊政治化。

川普在2017年受邀參加法國國慶時，就對法國閱兵大典念念不忘，回國後多次提及閱兵可能。川普一度計劃在去年退伍軍人節（Veterans Day）舉辦閱兵，但因預算問題被迫放棄。

然而，川普鐵了心要辦閱兵活動。美國媒體報導，國防部不少高階官員與將官都對在國慶活動上公開展示美國軍力有所疑慮，消極面對白宮的要求，但來自最高統帥的壓力讓他們最後仍被迫妥協。

美國國防部昨天宣布，國防部代理部長艾斯培（Mark Esper）、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）會出席今晚活動，但陸軍、海軍、空軍及陸戰隊4大軍種最高軍職領導人將全數缺席。雖然國防部表示這4人當天有其他活動或休假，但全數缺席仍引發關注。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據美國國防部規定，三軍官兵不得從事政治活動。

華府「公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics）公關主任雷伯維茲（Jordan Libowitz）也表示，如果軍方成員穿著制服、代表軍方，站在發表政治演說的總統旁邊，「這會是個問題」。

川普發表政治演說也是外界質疑之處。愛在公開場合大談個人政治成就、抨擊對手的川普，極可能將國慶活動變成個人競選連任的造勢大會。

先不說川普演說到底是否會觸及敏感政治議題，但白宮在今晚的慶祝活動中設置貴賓專區，入場券由白宮統一發放，也遭外界質疑。

雖然美國國防部宣稱白宮保留5000張門票給軍官與眷屬，但不少川普盟友、金主與行業協會高階主管也都能坐進貴賓專區，引來川普藉此機會拉攏盟友，為明年大選造勢疑慮。（編輯：徐崇哲）

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