美俄核戰若開打？ 美空軍參謀長提出「作戰三部曲」

2019-07-05 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一艘潛艇日前發生嚴重的水下失火意外，因火災而造成船上包括7名上校在內的14名官兵死亡，引發外界揣測此事是否並非意外？儘管俄國否認傳聞，不過就在此敏感時機，美國空軍參謀長古德芬（David Goldfein）日前在密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）核子嚇阻研討會中，提出了美國遭受核武攻擊時的反擊作戰三部曲，計畫中就以俄羅斯作為假想敵。

根據外媒報導，古德芬以俄羅斯為假想敵人，他表示，若美國遭到俄國飛彈攻擊，第一步，他會立刻與歐洲盟軍最高司令部司令沃特斯（Tod Wolters）通話，美國和北約組織（NATO）會發動大規模的空中反擊，以未來將配備核武器的F-35攻擊敵方核武發射場，用F-22負責打擊對方戰機，B-2則是負責摧毀敵方的防空系統、核發射場，甚至在美國總統命令下摧毀整座城市。

第二步，古德芬說，他將致電航空航天防務司令部（NORAD），任務是以地面攔截器（GBI），辨識後擊落敵方飛彈保護美國，避免受到洲際彈道飛彈襲擊。古德芬指出，美國已經能成功讓地面攔截器攔截、摧毀洲際彈道飛彈，而這些攔截器還在改造、加強當中。

第三部，古德芬將要求美國戰略司令部（STRATCOM）海藤（John Hyten）將軍，命令核子潛艇進行「二次反擊」。古德芬說，美軍共有18艘俄亥俄級潛艇，其中14艘攜帶彈道飛彈，四艘配備巡弋飛彈。潛艇接到命令後，一分鐘內就可以在水下發射飛彈，攻擊7000英里（1萬1200公里）以外的目標，最多可以發射192枚核彈頭，讓24個城市灰飛煙滅。

古德芬最後也補充，雖然將計畫分作這三個步驟，但這三步驟必須同時進行，「只許成功，不許失敗」！

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