罪行涉國家機密 中船重工前總經理孫波判刑12年

2019-07-04 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕上海第一中級法院在今天宣判，中國船舶重工集團前總經理孫波因收受賄賂、國有公司人員濫用職權罪被判刑12年，並處罰金人民幣80萬元（約新台幣367萬）。孫波本人也表示服從判決結果，全案不上訴。

根據「中國最高人民法院」官網指出，自2006年至2015年，時任大連船舶重工集團有限公司（大船集團）董事長、總經理的孫波，利用職務之便爲他人與大船集團合作成立公司及公司後續經營等事項提供幫助，不只如此，孫波還直接或者是透過妻子，非法收受財物，共計約864萬餘元人民幣（約新台幣3900萬餘元）。另外，在2009年至2016年，孫波為了自己在大船集團的個人業績，濫用職權，違反《中華人民共和國會計法》等規定，致使國家利益受到嚴重損害。針對上述這些行為，上海第一中級法院判定已構成受賄罪以及國有公司人員濫用職權罪。

因為孫波的罪行已經涉及國家機密，上海第一中級法院在今年3月28日對此案展開不公開審理，終於在今天公開宣判對被告人孫波以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣80萬元；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑4年。

但鑑於孫波到案後能夠如實供述自己罪行，主動辦案單位還未蒐集到的證據，真誠悔改，最後法院決定執行有期徒刑12年，處罰金80萬元人民幣，孫波本人也接受判決，全案不上訴。目前孫波的受賄贓款贓物已全部查封、扣押在案，且濫用職權涉案的錢款也全部追繳。

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