美方請教台灣這件事！她嘆：哭笑不得的世界第一

2019-07-04 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨近日訪問美國，和美國政黨重要人士、智庫代表交流。隨行綠委林靜儀今（4）日發文表示，多數對談單位認為，台灣是受「假消息」影響最大的國家，稱「民主世界的各國都非常需要你們的經驗」，進一步瞭解應對措施。她感嘆，真是「哭笑不得的世界第一」。

民進黨主席卓榮泰率領立委林靜儀、李俊俋訪美11天，拚政黨外交，其中6月29日至7月2日訪問美國首府華盛頓，拜會各研究機構及美國主要2大政黨的智庫。

身兼民進黨國際事務部主任的立委林靜儀今天發臉書分享，原本以為會有很多關於選舉的討論，但每個單位都想談假消息、虛假訊息。大部分人向他們表示，「假消息干預選舉與影響民主制度的現象非常嚴重，我們知道台灣是被影響最鉅的國家，民主世界的各國都非常需要你們的經驗，和了解你們有哪些因應措施」。

這樣的另類「成就」令林靜儀感到哭笑不得。她寫道，他們大方分享過去2年台灣社群媒體、LINE群組上的亂象，各種「抹黑攻擊、假消息、錯誤訊息」如何導致社會混亂、政策被誤解，甚至造成農民損失、外交官喪命，「這個國家付出極大代價的檢討」。台灣政府也改變溝通模式，包括行政院迅速提供各種政策說明，立法院也啟動各項修法。

林靜儀指出，假消息、內容農場、錯誤訊息、扭曲的新聞，還有特定媒體不對稱報導等現象，「是威權統治國家利用自由民主國家的言論自由，攻擊損害民主制度的另一種攻擊。」台灣是美國「印太戰略」最前線的國家，更是目前民主國家遭受假消息攻擊的第一道防線，「台灣不能失守，因為民主自由必須一起守護。」

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