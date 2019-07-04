日本松山─桃園定期航班18日開航 愛媛縣知事對長榮有信心

2019-07-04 20:34

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本愛媛縣松山機場與桃園機場的定期航班預定18日開航，開航前夕雖然正好遇到長榮航空罷工風波，不過，愛媛縣知事中村時廣告訴本報記者，他對長榮很有信心，長榮已保證會排除萬難優先飛松山。

愛媛縣近年在知事中村時廣的帶動下，積極推動與台灣交流，最經典的事例是2013年10月愛媛縣松山機場與台北松山機場以包機形式，創下同名機場對飛的全球首例，之後愛媛松山與桃園也開啟了包機航班。

中村接受本報訪問時談及當年爭取「松山飛松山」的往事。他表示，大約18年前他還在擔任松山市長時，首次到台北進行私人旅行，發現台北竟然也有一個「松山機場」，讓他喜出望外，心想如果能促成愛媛松山機場直飛台北松山機場，一定很有趣。

他表示，當時愛媛縣的松山機場是一個國內航線專用的地方機場，經過他的大力爭取，終於在第8年談出成果，2013年10月松山飛松山的首班包機開航。這不但創下同名機場對飛的全球首例，也是愛媛縣松山機場的首班國際線航班。

對於長榮航空預定18日開啟每週兩班桃園飛松山的定期航班，中村充滿期待，他表示，雖然不清楚長榮罷工的詳細情況，不過，他對18日如期開航很有信心，因為長榮向他保證會排除萬難優先飛松山。

另外，在如何平衡台日互訪旅客不均衡的問題上，中村也表示，目前日本的地方航線大約呈現7比3的狀態，意即台灣旅客訪日約佔互訪人數的7成，日本旅客訪台則佔3成。中村表示，台日旅客互訪若能達到5比5的比例是最公平且理想的狀態，所以除了吸引台灣旅客到訪，也要鼓勵愛媛鄉親造訪台灣，他以6比4互訪比例做為目標。

具體的方案包括提供新的優惠方案，鼓勵尚無出國經驗的年輕人訪問台灣，另外，愛媛縣有很多中小製造業，縣府也會提供最佳的商旅方案，希望以加強這兩項方案提供穩定的搭乘客源。

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