臉書、IG恢復正常！ 全球大當機原因曝光

2019-07-04 10:30

〔即時新聞/綜合報導〕昨(3日)晚8點許,各地紛紛傳出「臉書」(Facebook)出現問題,不僅圖片和影片顯示異常,且無法使用直播功能,臉書坦承全球出現災情,正緊急修復中,臉書在台灣時間今(4日)早8點,於推特上宣布已恢復正常運作。

台灣時間今(4日)早8點04分,「臉書」在推特上表示:「今天早些時候,部分用戶和企業在我們的應用和社交平台上傳或發送圖片、影片和其他文件時遇到麻煩。這個問題已解決,我們回到100%狀態。對用戶所造成的不便,我們深表歉意。」Instagram也在推特上宣布:「我們回來了。」

專門監測網路狀況的網站「DownDetector」,在台灣時間3日晚間8時開始,陸續接到臉書無法上傳圖片或影片,旗下的Instagram與WhatsApp用戶也受影響,約有1.4萬名用戶向Instagram回報臉書當機,在臉書與WhatsApp投訴的用戶分別超過7500個與1600個,主要是歐美地區的用戶。

至於臉書為何突然出現當機狀況,有媒體聲稱是遭到駭客DDoS攻擊,不過臉書發言人表示:「我們在一次例行維護中,觸發了一個讓一些人難以上傳或發送照片和影片的狀況。」意味著這次全球大當機可能是內部維修問題,而非受到外部攻擊。

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.