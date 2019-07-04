臉書、IG恢復正常！ 全球大當機原因曝光
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昨晚起臉書、IG在全球出現當機狀況，臉書立刻緊急維修，在台灣時間今（4日）早8點，於推特上宣布已恢復正常運作。（法新社）

昨晚起臉書、IG在全球出現當機狀況，臉書立刻緊急維修，在台灣時間今（4日）早8點，於推特上宣布已恢復正常運作。（法新社）

2019-07-04 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨（3日）晚8點許，各地紛紛傳出「臉書」（Facebook）出現問題，不僅圖片和影片顯示異常，且無法使用直播功能，臉書坦承全球出現災情，正緊急修復中，臉書在台灣時間今（4日）早8點，於推特上宣布已恢復正常運作。

台灣時間今（4日）早8點04分，「臉書」在推特上表示：「今天早些時候，部分用戶和企業在我們的應用和社交平台上傳或發送圖片、影片和其他文件時遇到麻煩。這個問題已解決，我們回到100%狀態。對用戶所造成的不便，我們深表歉意。」Instagram也在推特上宣布：「我們回來了。」

專門監測網路狀況的網站「DownDetector」，在台灣時間3日晚間8時開始，陸續接到臉書無法上傳圖片或影片，旗下的Instagram與WhatsApp用戶也受影響，約有1.4萬名用戶向Instagram回報臉書當機，在臉書與WhatsApp投訴的用戶分別超過7500個與1600個，主要是歐美地區的用戶。

至於臉書為何突然出現當機狀況，有媒體聲稱是遭到駭客DDoS攻擊，不過臉書發言人表示：「我們在一次例行維護中，觸發了一個讓一些人難以上傳或發送照片和影片的狀況。」意味著這次全球大當機可能是內部維修問題，而非受到外部攻擊。

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