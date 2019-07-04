中國四川眉山非洲豬瘟橫掃 地方官：死了豬自己掩埋就是

2019-07-04 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國自去年8月爆出非洲豬瘟後，所有省市區無一倖免，連周邊國家都傳出疫情，或曝曬在被波及的風險之下，導致人心惶惶。昨有媒體報導，四川眉山的養豬戶在網路上爆料當地非洲豬瘟情況嚴峻，期盼政府阻止相關市鎮的生豬運輸，以防持續蔓延，但官方回應似卻引來處理不力的質疑。

《自由亞洲電台》報導，針對當地養豬戶的求助內容，官方回應「死豬只是生豬疫情混合感染」，並列舉其工作內容，但隻字不提對養豬戶實際損失的補償問題；聯繫萬勝鎮政府想了解豬瘟蔓延情形，官員卻說「絕無此事」。

報導指出，白馬鎮政府官員則稱，「養殖戶死了豬，自己掩埋就是」，並指現在死豬很多，都是養殖戶「自行處置」，至於確認疫情、無害化處理，是獸防部門的事，「政府不知情」。

報導提到，一名在前線防疫的陳姓男子說，目前大部分前線防控人員「無法確認疫情」，採樣、檢驗的工作，是由市農業局負責，要做與否政府決定；且就地無害化處理，坑要挖深一點、加上生石灰埋了，「病豬起碼挖到1米5深」；若有買保險會出具證明，由保險公司理賠，反之「就沒法了」。

報導提及，陳姓男子也稱，因上級指示，為防止成都出現短缺，眉山自週三起禁止向外省調運生豬、豬肉，並透露當地生豬存量已少「將近一半」，十分嚴重。

報導表示，東坡區動物衛生監督所宣稱，不只眉山，疫情嚴峻是「全國性問題」，但未能答覆為什麼沒有對多個養豬戶的死豬進行採樣檢驗的提問。

報導引述，中國爆發非洲豬瘟以來，僅兩個半月「中國第一生豬養殖大省」四川便告淪陷，全國各地顯現「大範圍瞞報疫情」，但生豬存量持續急降、豬肉價格飆升。不過，農業農村部副部長余欣榮週一卻介紹非洲豬瘟防控工作「取得階段性成效」，並指除了4月，月均發生數「保持在個位數」。

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