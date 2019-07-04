雌狐狸首闖北極區就破紀錄 76天跋涉3506公里

2019-07-04 00:53

〔中央社〕一隻不到一歲雌北極狐僅花76天就沿著北極冰層由挪威抵達加拿大，旅程總計約3506公里。在此之前，尚未有紀錄顯示，北極狐能在如此短時間內跋涉如此長距離。

挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）在聲明中指出：「這是首次有觀察紀錄顯示，北極狐在北極區的不同大陸和生態系統間移動，也是有紀錄以來，北極狐在最短時間內所完成的最長距離遷徙。」

研究員塔魯（Arnaud Tarroux）表示，這隻北極狐不但展現驚人耐力，牠橫越冰層的旅程，也凸顯全球暖化可能危及北極圈動物的移動自由和生態平衡。

「冰變少…意味這類遷徙發生的機會變低。」

2017年7月，挪威極地研究所的研究團隊將衛星追蹤器安裝在一隻北極狐身上；2018年3月26日，這隻北極狐由挪威斯瓦巴（Svalbard）群島的斯匹次柏根島（Spitsbergen）出發，並在當年7月1日來到加拿大最北島嶼埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）。

塔魯說：「這是隻年輕雌狐哩，還不到一歲，因此相對缺乏經驗，可說是到外頭探索世界，首次嘗試穿越北極區就成功存活下來了。」

根據衛星紀錄，這隻雌北極狐當時每日平均移動46.3公里。至於牠如今身在何處已不明，因為追蹤系統於今年2月停止運作。

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