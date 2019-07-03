香港「白髮婆婆」反送中 站最前線揮英國旗

2019-07-03 22:31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕路透3日報導，香港反送中運動期間，經常可見一名戴著眼鏡、揮舞著一面巨大英國國旗的「白髮婆婆」；她在警察和年輕人對峙時，站在最前線舞著大旗，一邊苦勸警方「香港人不打自己人」，一邊大聲提醒抗爭者要小心；在年齡層普遍較低的示威群眾當中相當顯眼。

這名白髮婆婆是63歲的王鳳瑤（Alexandra Wong），她近幾年持續活躍於香港社運圈，參與包括「佔中」示威、反送中遊行等抗爭活動。6月12日金鐘警民衝突期間，王鳳瑤與最前線的鎮暴警察距離只有3公尺，當警方發射逾百枚催淚彈時，她眼淚直流、嘴唇不停顫抖，年輕人為她戴上眼罩和頭盔，但王鳳瑤表示，催淚彈的威力太大，眼罩沒有太大作用。

王鳳瑤說，她揮舞英國國旗是因為懷念英國殖民時期的香港；香港在主權移交中國後，狀況大不如前，失去很多寶貴的東西；過去的香港人安居樂業，賣魚也可以富起來，但現在的香港人難置產，中共對香港也處處食言、不守承諾，例如答應2007年至2008年實行雙普選，也都一一落空。

王鳳瑤表示，「我站出來是為了香港的未來。我為香港的年輕人感到擔憂」，指出自己單身且無兒女，可以自由參與示威，「無牽無掛，沒有什麼好害怕的」。王鳳瑤在香港深水埗出生，退休前曾從事會計和音樂教師工作，因為在香港買不起房子，13年前遷居中國深圳，「我當然是不喜歡住在深圳，不能住在香港這件事一直讓我很傷心」。

為了前往香港參加示威活動，王鳳瑤有時必須花上5個小時的交通時間往返，且每趟花費多達100港幣（約404台幣）。王鳳瑤表示，她只能在香港穿著寫有反政府標語的衣物，回深圳時就必須將其換下，以免被盯上，「在深圳的商家只敢擺出中國國旗，你必須私下偷偷問，才能買到我手中的英國國旗」。

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