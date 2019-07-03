反送中》「別再有天安門」媒體英美街訪 外國人談香港哽咽落淚

2019-07-03 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港「反送中運動」200萬人上街示威抗議，《新唐人電視台》主持人郝毅博（Ben Hedges）的節目特別安排至英國倫敦、美國紐約街訪民眾，詢問外國人對香港反送中的看法，多數民眾認為，中共和港府應該正視港人的聲音，甚至有一名澳籍音樂家為此哽咽落淚，認為「不能再發生一次天安門事件」，擔心港人安危。

《新唐人電視台》知名記者郝毅博的YouTube節目〈老外看中國、老外看台灣〉重新上線，以複雜的心情推出〈老外看香港〉特輯。內容針對香港「反送中運動」200萬人上街抗爭，特別安排到美國紐約和英國倫敦進行街訪，詢問外國民眾對此議題的瞭解程度和看法。

影片中，多數民眾同意中共和香港政府應該傾聽人民的聲音，「當一個地方有1/3的人口都上街抗議，那是一件很瘋狂的事情」，「政府應該是為人民服務，當多數人反對這條法律，那它就不應該被通過」。對於港府「暫緩表決《送中條例》」，也有外國民眾看破這個手段，認為港府可能會「暗中通過」。

郝毅博訪問一位經歷過古巴社會主義生活過的先生，他說：「中國正在竊取這些人的自由，他們正積極剝奪宗教自由、政治自由，甚至思想自由，這已經非常明顯。但他們是虛偽的，因為他們批評資本主義，卻以社會主義的手段去實踐資本主義。這非常可恥，因為如果你相信資本主義，你也必須相信自由。」

節目也安排倫敦特派記者進行街訪，他們訪問到一位來自澳洲的音樂家，她表示：「看到香港抗爭時，其實我是非常擔心的。」她提到童年在澳洲生活的時候，約莫10歲時中國發生天安門事件，對她影響頗深。她說：「我不知道為什麼，那讓我非常震驚。我現在看到香港人抗爭，我只想到『我們不能再承受一次天安門』。」談到激動處，她無法克制地落下淚來。

這位音樂家說，香港人正在訴說一件很重要的事情，但中國對他們的聲音充耳不聞，答案永遠否定，他們不願意談判。所以，當見到香港人挺身而出時，她的內心是恐懼的。

據了解，美國國會近日提出了《香港人權與民主法》草案，想藉此向中共施壓，解決香港人權逐漸受迫的困境。所有受訪民眾，包括推動該草案的美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith），在影片的最後都為香港民眾打氣，為自由、民主和人權奮戰到底。

相關影片請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法