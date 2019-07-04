牛津醫學正妹吸毒砍男友 定罪退學反而搭上百億富二代

2019-07-04 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學醫學系女學生伍德沃德（Lavinia Woodward），2年前吸毒、酒醉後砍傷當時的男友費爾克拉夫（Thomas Fairclough）的手腳，法官判決時指出，「她具有悔過之心，以及大好前途」，因此，給予輕判緩刑。而犯案2個月後伍德沃德便搭上百億富二代，讓許多網友不能接受，甚至創立了「伍德沃德應該要坐牢」的臉書專頁。

綜合媒體報導，26歲的伍德沃德曾發表過脂蛋白（lipoproteins）及靜脈移植（vein graft）研究，並被刊登在學術期刊上，還被教授稱做「難得一見的醫學界新星」，誰也沒料到，2年前她染上了毒癮，並患有嚴重的暴力傾向，甚至在臉書上傳自己的裸照。

當時的男友費爾克拉夫用Skype向她的母親「告密」，說她有嚴重的毒癮及酒癮，伍德沃德得知後，一時情緒失控，將手提電腦、玻璃杯等物件砸向男友，再用麵包刀砍傷男友的手腳，在準備自殘前才被制止。

在法院審判時，審案法官普林格爾（Ian Pringle）指出，伍德沃德並沒有前科，又具有悔過之心，加上她是被看好的「醫學界新星」，而輕判她入獄10個月、緩刑18個月，此判決結果出爐後，引發不少民眾撻伐。

事發後，伍德沃德自請停學，牛津校方表示，她被定罪後留有前科，已不可能繼續就讀醫科，因此確認她的退學申請。伍德沃德的朋友透露，「她正考慮在倫敦攻讀法律，希望大律師公會可以接納她」。

而伍德沃德的前科並沒有使她的魅力減分，她在犯案後2個月，便結識了21歲的俄羅斯商人卡加洛夫斯基（Philip Kagalovsky），並同居於1棟豪宅中，據了解，卡加洛夫斯基的父親是1名身家12億英鎊（約新台幣469億）的富豪；消息傳出後，讓不少網友不能接受，甚至創立了「伍德沃德應該要坐牢」的臉書專頁。

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26歲的「醫學界新星」伍德沃德，發表過的研究論文曾被刊登在學術期刊上，曾被譽為醫界的明日之星。（圖取自臉書Lavinia Woodward should be in jail）

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