災難級大雨來襲！日本九州地區逾百萬人緊急撤離

2019-07-03 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州地區連日暴雨，造成至少1人死亡，因土壤含水量接近飽和，土石流、洪水氾濫及低窪地區淹水機會大增，其中鹿兒島縣大雨警戒級以提升到第四級「避難勸告」，要求全市近60萬人緊急疏散，整個九州地區已經逾百萬人因雨撤離避難。

綜合外媒報導，日本氣象廳指出，今明兩天九州地區將出現災難級大雨，可能會發出「大雨特別警報」，由於自上週五（6月28日）開始，九州南部部分地區累積雨量已高達1000毫米，土壤含水量接近飽和，預計明中午前可能再降下350毫米雨量，氣象廳呼籲民眾要有危機感，為了自己的性命請提早撤離。

「特別警報」發布相當嚴格，只有在氣象廳預測天氣現象將達到50年一遇程度，或評估將可能會發生重大災難的機率非常高的時候，才會發布此項特別警報，上一次發出「大雨特別警報」為去年7月的西日本暴雨。

除了鹿兒島市60萬人需要緊急疏散外，霧島市及姶良市全域，也有12萬多人及7萬多人需要避難，連同熊本縣及宮崎縣，當局已經向百萬人發出避難指示；日本首相安倍晉三今下令，採取萬無一失的對策來保障民眾安全，自衛隊成員也隨時待命，投入救災工作。

鹿兒島市宣布高中以下停課，鹿兒島市吉野町的世界遺產「寺山炭窰遺址」繼上月28日受豪雨影響而局部崩落後，1日再被發現遭山洪沖毀北側部分，由於雨勢不見趨緩，修復時間遙遙無期。

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