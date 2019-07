香港議員勸示威青年 一句話讓他語塞

2019-07-03 15:40

〔即時新聞/綜合報導〕香港民眾1日晚間攻入香港立法會,以噴漆等方式表達自身立場後於當天午夜離去。當晚也在場的香港立法會民主派議員張超雄回憶,他曾勸阻現場民眾,卻遭示威者一句話反擊,讓他難以言語,無法回應。

根據香港媒體《立場新聞》報導,張超雄今(3)日接受香港《商業電台》訪問時表示,他當時在場是希望勸阻示威群眾。他曾向群眾喊話,「如果裡面在開會,要緊急通過這個條例,我雙手開門讓大家進去」。意指當時立法會內沒有會議進行,希望示威者了解,攻入立法會可能讓示威行動失去民意基礎。

他回憶,當時有示威者反擊自己,「我們200萬人出來遊行沒用,就算300萬人也不會有用,你告訴我,怎麼做才有用」。張超雄坦言,他當下真的「答不出來」,難以回應示威者的質問。他認為,這些人看著事件中陸續有參與者死去,才會做出如此行動,決定一起以死相搏。因此,當晚的行動並不是一種毀壞的行為,而是「集體自毀」。

當晚,大量示威者進入立法會後,紛紛以噴漆、塗鴉等形式表達意見。香港《南華早報》記者PO出當晚由攝影師Martin Lam拍攝到的照片,一名員警站在柱子前,看著示威者以噴漆留下的標語「是你教我們和平遊行是沒用的」,令人震撼。

A powerful slogan left by protesters in legco tonight: “it was you who told me peaceful marches did not work” pic via Martin Lam pic.twitter.com/1G3dZuNJKH