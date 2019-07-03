中國違背承諾在南海試射反艦飛彈 美五角大廈回應了！

2019-07-03 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前發布公告，把南沙群島以北、西沙群島以南海域，在6月29日至7月3日期間設為禁航區，隨後在這片海域進行軍演，有美國官員爆料，上週末中國試射多枚反艦彈道飛彈，美國防部對此回應，中國違背了不會將這條爭議水道軍事化的承諾。

綜合美國媒體報導，有美國國防部官員透露，中國在上週末期間，向南海試射多枚反艦彈道飛彈（anti-ship ballistic missile），由於禁航期間將持續到今（3日）24時，官員認為中國軍方將會進行其他軍事測試，在中國試射反艦飛彈時，美軍有軍艦部署在南海，不過並未接近禁航區，也沒有處於風險之中。

美國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）中校也對此回應，他以「令人不安」（Disturbing）來形容解放軍的行為，他強調一切都在美軍的掌握之中，「五角大樓當然知道中國從南沙群島上的人造建築上發射飛彈」。

伊斯特本指出，儘管不能代表南海海域周邊所有主權國家發言，但他相信這些國家都會同意中國的行為與其聲稱想為該區域帶來和平的說法背道而馳，這舉動很明顯是為了威嚇其他國家。

雖然美國官員並未透露是何種類型飛彈，但目前解放軍唯一一種公開的反艦彈道飛彈為「東風-21D」，被外界認為是特別針對美國航母的武器。

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