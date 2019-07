舊金山購物商場遭槍手闖入開槍 已知至少4人受傷

2019-07-03 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國舊金山一座商場於當地時間週二下午發生槍擊案,據傳為槍手突然闖入開槍,目前傳出有至少4人受傷,其中包含2人中彈、2人在逃難過程中受到輕傷。

綜合媒體報導,位於舊金山郊區聖布魯諾(San Bruno)的譚福蘭購物中心(Tanforan Mall)於當地時間2日發生槍擊案,據警方指出,槍手並非隨機開槍,而是在闖入商場後專門針對其中2人開槍,他們在中彈後已被緊急送醫治療,另外則是有兩名傷者在避難的過程中受到輕傷,也被送往其他醫院接受治療。警方也提到,槍手可能有兩名。

相關報導提到,有目擊者表示,當時聽到8聲槍響,從2樓也看到至少2名受害者,並有3人被戴上手銬,不過警方尚未證實這項說法。受此影響,舊金山灣區捷運系統(BART)也一度停駛。

SAN BRUNO MALL SHOOTING: At least 2 people were shot when someone opened fire near the food court inside #TanforanMall in #SanBruno this afternoon. Police searching for 2 possible shooters, one may have boarded BART train to escape. Authorities say shooting appears targeted. pic.twitter.com/Vu8zkorzRN