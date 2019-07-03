舊金山購物商場遭槍手闖入開槍 已知至少4人受傷

2019-07-03 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一座商場於當地時間週二下午發生槍擊案，據傳為槍手突然闖入開槍，目前傳出有至少4人受傷，其中包含2人中彈、2人在逃難過程中受到輕傷。

綜合媒體報導，位於舊金山郊區聖布魯諾（San Bruno）的譚福蘭購物中心（Tanforan Mall）於當地時間2日發生槍擊案，據警方指出，槍手並非隨機開槍，而是在闖入商場後專門針對其中2人開槍，他們在中彈後已被緊急送醫治療，另外則是有兩名傷者在避難的過程中受到輕傷，也被送往其他醫院接受治療。警方也提到，槍手可能有兩名。

相關報導提到，有目擊者表示，當時聽到8聲槍響，從2樓也看到至少2名受害者，並有3人被戴上手銬，不過警方尚未證實這項說法。受此影響，舊金山灣區捷運系統（BART）也一度停駛。

SAN BRUNO MALL SHOOTING: At least 2 people were shot when someone opened fire near the food court inside #TanforanMall in #SanBruno this afternoon. Police searching for 2 possible shooters, one may have boarded BART train to escape. Authorities say shooting appears targeted. pic.twitter.com/Vu8zkorzRN — Alex Savidge （@AlexSavidgeKTVU） 2019年7月3日

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