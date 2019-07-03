歐盟執委會迎首位女領導人 范德賴恩曾嗆川普

2019-07-03 03:51

〔中央社〕歐洲理事會今天決定提名德國國防部長范德賴恩為下屆歐盟執委會主席。范德賴恩個性鮮明，曾嚴詞敦促美國總統川普珍視跨大西洋關係，可望成為執委會史上首位女性領導人。

歐洲理事會6月30日召開特別峰會，28會員國展開漫長討論協商，其間提名人選名字滿天飛，昨天傳出可能是荷蘭社會主義派人士堤孟思（Frans Timmermans）出任主席，但因部份國家不同意，今天上午即傳出在法國及中東歐國家支持下將由范德賴恩出線。

在晚間7時左右，歐洲理事會主席圖斯克終於在社群媒體上公布提名人選為范德賴恩，但這項人事案還需經歐洲議會投票通過。

范德賴恩1958年出生於比利時布魯塞爾，她先學經濟再改學醫，擁有英國倫敦政經學院（London School of Economics）等學府的高學歷。由於住過比利時、英國與美國，深受大西洋兩岸不同文化的薰陶，英語和法語流利更是一大優勢。

她在歐洲政界身份以首位女性德國國防部長知名，此外她也是7名子女的母親，當年梅克爾在宣布內閣名單的記者會上，提及范德賴恩時說：「認識她的人，都知道她一直對國際事務與社會政策很感興趣」。

范德賴恩個性鮮明，2017年在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，曾對美國總統川普發表措辭嚴厲的談話，敦促美國珍視跨大西洋的關係，並提醒美國「進行雙邊協商時」不能「踩在夥伴頭上」，她未來會如何處理歐美等國際議題十分受關注。

除歐盟執委會主席外，歐洲理事會隨後發布新聞稿公布其它職務決定，包括比利時總理米歇爾（Charles Michel）將接任歐洲理事會主席、歐盟外交和安全政策高級代表則由西班牙外長波瑞爾（Josep Borrell）擔任、歐洲中央銀行總裁由國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）出任。（編輯：陳政一）

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