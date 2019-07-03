白宮貿易顧問：美中貿易談判回到正軌

2019-07-03 01:59

〔中央社〕白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天表示，在美國總統川普和中國國家主席習近平上週末會談後，美中貿易談判正朝正面的方向邁進。

不過白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）主席納瓦洛表示，儘管華盛頓對中國通訊設備大廠華為技術公司的態度軟化，華為仍不得參與美國5G無線網路的布建。

納瓦洛告訴CNBC：「我們已重新接觸。我們已在電話中交談，很可能會有訪問，一切都很順利。」

「就投資人的觀點，你們僅需要知道：談判已回到正軌。」

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