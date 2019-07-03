美邊境巡邏隊私密社團恥笑移民 當局展開調查

2019-07-03 01:12

〔中央社〕美國海關與邊境保護局（CBP）今天表示，已針對成員為邊境巡邏隊在職及退休人員的臉書（Facebook）私密社團展開調查，此社團內充斥種族歧視模因（memes）及嘲諷移民貼文。

這個臉書私密社團名為「我是10-15」（I'm 10-15）由非營利新聞網站ProPublica揭露，10-15是邊境巡邏隊（Border Patrol）代碼，意味「遭關押外國人」。

這個社團於2016年8月創建，約有9500名成員，ProPublica的揭發報導也展示許多貼文案例。

舉例而言，關於1位16歲瓜地馬拉籍少年在拘留過程中身亡新聞，底下留言寫著「喔…好喔」、「如果死了，就是死了」，成員更會發布貼文貶損拉美裔女性國會議員。

ProPublica說，受害人包括紐約州選出的直言不諱民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），透過影像合成影射她從事性相關活動。

美國邊境巡邏隊（USBP）隊長普羅沃斯特（Carla Provost）譴責這些臉書上「不適當」貼文，而上級機關美國海關與邊境保護局表示已展開調查。

普羅沃斯特說：「這些貼文十分不適當，也與我認知中那些每天在崗位上展現榮譽與清廉人員截然相反。」她又說，「任何被查明的違反行為準則人員，都將會被追究責任。」（實習編譯：胡清基/核稿：劉學源）

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