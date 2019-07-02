反送中》港青年接力「死諫」 梁啟智：請譴責製造絕望者

2019-07-02 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕針對昨（1）日香港青年占領立法會，卻引起香港社會不同解讀，甚至遭抹黑成建制陣營派來的「內鬼」。香港大學講師、專欄作家梁啟智以〈他們不是在衝擊。他們在自殺〉為題，點出香港年輕人為了達成運動訴求、捍衛香港民主自由不惜死諫的悲劇，並呼籲所有香港人，在譴責他們之前，先譴責把他們推入絕境、製造絕望的人。

據梁啟智撰文指出，他起初也不明白為何這幫年輕人要衝進沒有議程的立法會，且香港警方層層佈防，他們根本沒有勝算也毫無策略可言。網路上開始傳出他們「不智」、「暴徒」，甚至指責他們是「內鬼」的流言。

但從這群年輕人與民主派議員的對話中，梁啟智明白，他們早就知道後悔了。據現場社工透露，「他們不是內鬼，而是死士。有10幾人已經準備好要犧牲生命。……他們是想自殺，不過用另一方式。」

梁啟智坦言，包括反送中運動開始以來墜樓身亡的3名香港人，這些都是「香港歷史上從來沒有發生過的『死諫』」。對於不理解運動背景的人而言，都會說這些學生被煽動，或收了甚麼外國勢力的錢，卻不願去正視一個政府要有多爛，才會「煽動」出這麼多人持續抗爭的事實。

梁啟智表示，他們已經試過每一種方法，溫和的、激烈的。投票選舉出來的人選被剝奪當選資格，佔領中環、反送中100萬人、200萬人，香港政府仍無動於衷。

這些年輕人衝擊立法會，但卻仍保持紀律，立標語提醒戰友保護文物、書籍，拿了立法會餐廳的飲料不忘付錢。最後他們決定宣讀聲明撤退，也堅決不拋下拒絕撤退欲以死明志的4名「死士」。梁啟智直言，「我看到生命的美麗，和人性的光輝」。

文章的最後，梁啟智表示：「我不鼓勵自殺，不想把犧牲浪漫化，所以我也不支持這次衝擊。」但他也呼籲大眾在譴責這些年輕人之前先自問：「你會譴責一個想自殺的人嗎？還是你會問，是甚麼把他推到如此境地的？又有誰本來可阻止絕望卻不為所動？」他強調：「若要譴責，請先譴責這些製造絕望的人。」

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梁啟智〈他們不是在衝擊。他們在自殺。〉

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