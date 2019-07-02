反送中》習近平重挫 學者：堅持抗爭必削弱獨裁者權力

2019-07-02 18:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「逃犯條例」風波不止，1日更升級為佔領立法會行動，部分示威者藉由激烈作法，表達對特首林鄭月娥政府漠視民意的不滿。美國之音（VOA）2日引述專家指出，中國國家主席習近平一直竭力展示銳不可擋的權力，此次在香港問題上的退讓，是其上台後最大挫折。

北京獨立學者章立凡指出，「反送中」風波的發展「非常清楚地顯示習近平當局的退讓」，而這與習憂心美中貿易戰及可能觸發的骨牌效應有關。他指出，中國如今體制內外的矛盾十分尖銳，一方面是人民與中共政權之間的矛盾，另一方面是美中貿易戰背景下，中共內部的矛盾。

章立凡直言：「你別看（中共）在文宣系統方面，高調地宣揚愛國主義，實際上真正當家的財經系官僚，都知道美中貿易戰的嚴重後果。」

總部位於美國紐約、關注中國民主運動的《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，習近平在上百萬港人兩度上街抗議後選擇退讓有很多原因，除了港人表現出萬眾一心為主要因素外，還有來自美國和德國「毫不含糊的壓力」。

他指出，雖然中共向來踐踏及蔑視民意，但在公開場合仍不得不擺出尊重民意的姿態，並且宣稱自己代表民意。因此，上百萬人遊行展現民意，實令中共非常尷尬及狼狽。

胡平又認為，習近平掌權後獨攬大權，表現出無所不能、勢不可擋的姿態，但在國內外壓力下，他不得不退讓的案例子不勝枚舉。例如，在美中貿易戰之前，中共高調宣傳「厲害了，我的國」，放話對美國以牙還牙，「這一看就是習的意思，後來就全部收回去了，好像從沒說過一樣。習為自己營造的高高在上神話，已經千瘡百孔。」

他指出，中國民眾可由此獲得啟示，「沒有任何獨裁者或專制制度是萬能的。只有在人民放棄努力時，獨裁者的權力才會真正完整。只要堅持抗爭，獨裁者的權力必被削弱，甚至被顛覆。歷史證明這是屢試不爽的」。

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