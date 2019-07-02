這4個問題「被消失」 港記協痛批特首：削弱公眾知情權

2019-07-02 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿香港政府強推「送中條例」，有群眾昨晚攻進立法會，警方在今晨以催淚瓦斯強勢驅離群眾，香港特首林鄭月娥召開記者會嚴斥民眾「目無法紀」，但對於記者的提問卻避重就輕，甚至在事後的新聞稿上直接刪去記者的提問，香港記者協會對此發表聲明痛批，港府削弱公眾知情權。

綜合香港媒體報導，香港特首林鄭月娥罕見於今晨4時在警察總部召開記者會，她批評示威者攻擊警察，以極暴力的方式衝擊立法會，指當局將追究到底，並表示不會有官員因此下台，隨後媒體多次追問林鄭近日多宗疑似抗爭示威者自殺案件，但林鄭卻未回答，甚至在事後的港府新聞稿〈行政長官會見傳媒開場發言和答問內容〉上，也未記錄記者提問。

香港記者協會今發表聲明痛批港府新聞公報刪去記者提問是「嚴重削弱公眾知情權」，港記協指出，特首凌晨4時舉行記者會，絕大部份市民均無法全面了解記者會的內容，除錄影片段外，港府新聞稿是唯一的官方管道，可提供公眾掌握政府回應，而新聞稿也將成為香港歷史檔案中的重要記錄，對於港府作為表示相當遺憾。

港記協要求港府立即解釋，並公布選取發布記者提問內容的準則，同時曝光「被消失」的4項提問，分別為「有立法會示威者形容自己視死如歸佔領立法會，你覺得自己有無責任呢？因為政府沒有回應市民的訴求，所以視死如歸？」、「特首你經常說天堂給你留了一個位置，你是否對得住三名自殺人士的家屬？現在是否仍覺得天堂有個位置，你會不會落地獄？」

還有「你是否完全看不到有人因為這次事件而死？」、「對於有指今次事件是因為特首你不聆聽民意造成？你有何回應？」

特首辦則聲稱，由於在場媒體眾多，現場多次出現多位記者同時發問的狀況，以及有記者在其他記者提問後未待林鄭回覆隨即提出其他問題的情況，所以難以全部回應。

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