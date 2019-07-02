印度應對中國海上挑戰 尋求添購逾6百億戰艦

2019-07-02 16:48

〔財經頻道／綜合報導〕印度為加強印度洋海上邊界安全，計畫加強海軍和海岸警隊武力，並正為添購價值約1500億盧比（約新台幣673億元）的戰艦進行招標。

《彭博》報導，印度國防部聲明表示，莫迪政府1日要求7個造船廠，提交建造6艘飛彈戰艦和其他價值約1500億盧比的小型船舶的建造提案，而招標內容包括8艘快速巡邏船、12艘氣墊船和8艘飛彈兼彈藥駁船。

莫迪政府要求提交提案的7個造船廠，包括拉森特博洛（Larsen＆Toubro Ltd）、信實海軍工程公司（Reliance Naval & Engineering）、印度國營馬札崗造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders Ltd）、加登里奇造船工程公司（Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited）、果阿造船廠（Goa Shipyard Limited）、印度斯坦造船廠（Hindustan Shipyard Ltd.）和科欽造船廠（Cochin Shipyard Ltd.）。

印度國防部聲明指出，受邀的造船廠名單，是根據其製造飛彈戰艦的能力，以及與海軍和海岸警衛隊協商後確定，且該部也提出合理的財務標準，以增加更多參與者，而未來幾個月，當局可能將徵求更多造船項目相關的建造提案。

《彭博》報導稱，上述招標屬莫迪政府2500億美元的軍事現代化計畫，旨在武裝印度，以在印度領海應對中國威脅。中國曾以保衛其油輪安全為由，派戰艦前往印度洋地區。

印度國防部在6月20日發布第1次軍事招標，為印度海軍建造6艘潛艇，耗資4500億盧比。印度海軍目標在2027年擁有200艘戰艦，目前印度的戰艦數量為140艘；印度海岸警衛隊計畫，在2022年前擁有200艘船隻，但目前僅有35艘船隻。

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