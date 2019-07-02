港民攻占立法會 外媒：憂心北京重演天安門事件

2019-07-02 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議民眾昨晚衝進立法會大樓，今凌晨港警則以催淚瓦斯驅離群眾，引發全球媒體關注，有外媒對此指出，激動民眾衝入立法會，令人憂心北京會藉此使用激烈手段，甚至重演30年前的天安門事件，所幸最終並未發生此情況。

近期香港反送中抗爭活動持續升溫，昨日適逢香港主權移交中國22週年，示威群眾於昨晚衝進立法會大樓，但《英國電訊報》（The Telegraph）對此分析，指相較於2014年的雨傘運動，香港警方這次顯然更有準備，不僅全副武裝，配備防暴盾牌及警棍等，在過去數週也曾使用催淚瓦斯、橡膠子彈及豆袋彈等，因此外界在關注北京反應之餘，也擔憂是否會重演30年前的天安門事件。

報導指出，占領民眾並未像台灣的太陽花運動一樣，堅持占領立法會，雖然有年輕示威者認為他們的人數比警察多很多，一度提出要在立法會過夜，讓曾是新聞工作者的立法會議員毛孟靜聞言就感到害怕，因為這些話，讓曾經報導過天安門事件的毛孟靜想到，當年的北京學生也曾說過一模一樣的話。

昨晚和示威者一起待在立法會內的泛民主派立法會議員張超雄則指出，他很慶幸所有人都有安全離開，並未和港警進一步衝突，因為他很擔心群眾抵抗可能會引發流血衝突，他也讚許那些回到現場，把不願意離開的人拉走的示威者。

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