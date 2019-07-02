香港七一大遊行後 民陣向港人喊話：永遠站在雞蛋的一方

2019-07-02 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」爭議持續升溫，抗議民眾昨日（1日）晚間占領立法會，留下抗議標語，香港警方在凌晨催淚彈清場，特首林鄭月娥也在凌晨4點召開記者會，譴責示威者暴力。香港民團「民間人權陣線」（民陣）今早發布一封公開信，懇請香港市民「在雞蛋與高牆之間，永遠站在雞蛋的一方」。

經過昨晚激烈的抗爭，立法會大樓今日（2日）已被警方封鎖，香港政總也暫停開放，行政會議改在禮賓府舉行。對昨晚占領立法會的行為，香港民眾看法不一，有人支持，也有人對激進行為表達擔憂。民陣今早在臉書上公開一封給關心香港朋友的信，內容表示雖然坊間對昨晚一役有不同想法，「但無論如何，我們懇請大家和我們一起，在雞蛋與高牆之間，永遠站在雞蛋的一方」。

信的內容表示，香港人面對「反送中」運動的困局，有人悲傷，有人絕望，有人憤怒，彼此都是百感交集。縱然他們不希望見到暴政催生的種種行動，但絕對理解和明白抗爭者的選擇。昨晚一眾學子的抗爭，「其實只是踏出了比我們所有人都更有勇氣的一步」。

民陣表示，可以對不同的行動手法有不同看法，但他們懇請大家，不要指責，不要割蓆。他們呼籲，爭取民主的路仍然漫長，香港人都在一條船上，要彼此愛護守望，一個人都不能少。

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