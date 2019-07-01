這張川普諷刺卡通圖網路瘋傳 漫畫原作卻失業

2019-07-01 22:33

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，加拿大漫畫家邁克爾．德．阿德（Michael de Adder）上月26日公開發表1張諷刺川普的卡通圖，在社群媒體引發瘋傳；未料不久後，該名漫畫家自行宣布遭到新聞出版集團解約。

邁克爾．德．阿德透過臉書和推特發表的這張諷刺卡通圖，繪製美國總統川普在2名溺斃移民身旁打高爾夫球，還問道「你們介意我繼續玩下去嗎？」直接影射此前引發全球憤怒與關切的馬蒂內茲父女溺斃事件。

來自薩爾瓦多的馬蒂內茲（Oscar Alberto Martinez）是1名25歲的父親，他在上月23日帶著23個月大的稚女安吉（Angie Valeria）橫渡墨西哥邊界的格蘭河（Rio Grande）進入美國，卻在渡河過程中不幸溺斃。

邁克爾．德．阿德在發表該則作品的不久後，上月28日推文證實自己遭到加拿大布朗斯威克新聞集團解除合約；他是該集團的自由供稿人，定期向該集團旗下的出版品提供政治諷刺類漫畫。

加拿大布朗斯威克新聞集團上月30日澄清，該集團並非是因該張諷刺川普的卡通圖而與邁克爾．德．阿德解約，而是因為另一名受到讀者歡迎的漫畫家葛雷．沛里（Greg Perry）決定回歸該集團。

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