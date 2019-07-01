以色列空襲敘利亞釀16死21傷 3兒童罹難

2019-07-01 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今日向敘利亞發動空襲，造成16人死亡、21人受傷，其中3名死者甚至只是兒童！

綜合外電報導，以色列戰機在今日向敘利亞發動空襲，主要目標為首都大馬士革（Damascus）的軍事據點，造成16人死亡、21人受傷，其中有3名死者還是兒童。

敘利亞新聞社（SANA）透露，敘利亞防空部隊已經擊落了數個導彈。目前由土耳其控制的北賽普勒斯也表示，有敘利亞的防空飛彈落在首都尼古西亞（Nicosia）。

對於此次攻擊，以色列當局沒有任何表示，也未主動承認發動攻擊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法