以色列空襲敘利亞釀16死21傷 3兒童罹難

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今日向敘利亞發動空襲，造成16人死亡、21人受傷，其中3名死者甚至只是兒童！
綜合外電報導，以色列戰機在今日向敘利亞發動空襲，主要目標為首都大馬士革（Damascus）的軍事據點，造成16人死亡、21人受傷，其中有3名死者還是兒童。
敘利亞新聞社（SANA）透露，敘利亞防空部隊已經擊落了數個導彈。目前由土耳其控制的北賽普勒斯也表示，有敘利亞的防空飛彈落在首都尼古西亞（Nicosia）。
對於此次攻擊，以色列當局沒有任何表示，也未主動承認發動攻擊。
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〔即時新聞／綜合報導〕以色列今日向敘利亞發動空襲，造成16人死亡、21人受傷，其中3名死者甚至只是兒童！
綜合外電報導，以色列戰機在今日向敘利亞發動空襲，主要目標為首都大馬士革（Damascus）的軍事據點，造成16人死亡、21人受傷，其中有3名死者還是兒童。
敘利亞新聞社（SANA）透露，敘利亞防空部隊已經擊落了數個導彈。目前由土耳其控制的北賽普勒斯也表示，有敘利亞的防空飛彈落在首都尼古西亞（Nicosia）。
對於此次攻擊，以色列當局沒有任何表示，也未主動承認發動攻擊。