香港移交升旗前 警噴胡椒霧、揮警棍 驅離抗議者

2019-07-01 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕今天是香港主權移交22週年，官方預定早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行舉行升旗典禮，不過，《反送中》抗議民眾從凌晨後就陸續集結夏愨道，有意阻止升旗典禮舉行，原本與警對峙局面，7點30分左右，警方突然對示威民眾噴射胡椒噴霧，採取強勢驅離動作，氣氛緊張。

綜合媒體報導，警方從凌晨過後，即多路佈防，一再要求示威者離開，上午7點半過後，警方往前推進，對向人群中噴射胡椒噴霧、揮動警棍，雙方衝突一觸即發；示威民眾立即四散躲避，但沒有逃走。

目前，雙方還是對峙中。

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