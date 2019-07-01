香港移交22週年升旗 示威者與警相距百米、對峙夏愨道

2019-07-01 07:30

升旗典禮臨時改成「雨天模式」不設觀禮台...

〔即時新聞／綜合報導〕香港移交22週年，今天上午8點原本將在灣仔金紫荊廣場升旗典禮，臨時改成「雨天模式」，不設觀禮台，週邊封路防抗議，且關閉港鐵金鐘站及灣仔站。目前，抗議民眾正在集結，已有部分民眾與警相距約百米，對峙在夏愨道。

綜合媒體報導，《反送中》聲浪高漲，政府在一早6點45分宣布，今日（7月1日）在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。隨後並宣佈臨時關閉港鐵金鐘站及灣仔站，讓上班上學民眾傻眼。

反送中民眾發起的不合作運動，今天再度上街，清晨4點多已有民眾將雜物及鐵馬堵塞龍和道夏愨道等道路，警方也在同一時增派大量警力進行拆除，雙方沒有發生衝突，警力同時佈防在週邊街道。

灣仔會議展覽中心半島範圍一帶，昨天傍晚起臨時封路，博覽道、博覽道中、龍和道和博覽道東已暫時封閉，所有車輛均不能進入會展半島範圍，已獲批的封閉道路通行許可證已註銷作廢。

今早7點左右，港鐵臨時宣佈關閉金鐘站及灣仔站，且是「即時生效」。

港鐵指出，荃灣線來回方向列車現時不停金鐘站。港島線來回方向列車現時不停金鐘站及灣仔站。需要轉線的乘客，需於中環站轉車；南港島線列車則行走來往海洋公園站至海怡半島站，來往金鐘站至海洋公園站服務暫停。港鐵現正提供免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

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