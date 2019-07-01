川金三會 美民主黨人士多持謹慎懷疑態度

2019-07-01 01:44

〔中央社〕美國總統川普與北韓領導人金正恩今天進行第3次會面，受到全球高度關注，但美國民主黨內有意角逐白宮大位的人士，對於這次兩人會面大多抱持謹慎、懷疑的態度。

目前正參加民主黨總統初選的資深聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，川普決定跟金正恩見面，他覺得「沒有問題」。

桑德斯接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時說：「跟我們的對手坐下來談並不是壞事。我希望（川普）也會在中東地區和波斯灣這麼做。」

「就北韓的情況而言，如果我們能解除那裡的核子武器，那會是非常好的事情。」

但桑德斯警告，川普就任總統以來已經「削弱了國務院（State Department）」，並強調美國和北韓需要「外交進展，不僅僅是拍照而已」。

另一名有意角逐總統大位的民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示：「當然，作為一個國家，我們希望這是有用的。我認為任何討論都有幫助。」

但她提醒：「直到結果出現前，我不認為我們知道那是否有效果。」

前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）則是更加嚴厲批評川普，認為他已經「為金正恩添增合法性」，卻沒有得到北韓做出重大讓步以作為回報。

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