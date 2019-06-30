傳槍響！蘇丹萬人再上街頭力抗暴政 外界憂血腥鎮壓重演

2019-06-30 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹（Sudan）群眾本（6）月3日遭血腥鎮壓後，今（30）日再度集結，上萬名群眾遊行抗議，要求軍政府下台交還政權給人民。

據《路透》報導，今日上萬名蘇丹群眾再度集結喀土木（Khartoum），要求今年4月政變上台的軍政府交還政權。抗爭民眾手持蘇丹國旗，呼喊著「公民！公民！」、「血債血償！」等口號，要求軍政府下台並為本月初的血腥鎮壓付出代價。

報導指出，今年4月蘇丹軍方因人民長期示威抗議，推翻了獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir），但蘇丹社會要求民主的聲浪未減。本月初蘇丹民眾發起抗爭，要求軍政府下台、還權於民，卻遭到軍方血腥鎮壓，至少殺害113人，濫權、性侵等傳聞更是不斷。

對此，蘇丹各界於本月10日以全國公民不服從運動反擊，全國大罷工。今日上萬名蘇丹人再次挺身而出，據《路透》目擊者稱，軍方保安部隊已朝空中開數槍。

據了解，衣索比亞（Ethiopia）和非洲聯盟（African Union）正在蘇丹人民與軍方將領間協調談判，但蘇丹軍政府副領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）昨日曾警告，不會容忍破壞公物的行為。外界擔憂蘇丹軍方將會再度暴力鎮壓造成傷亡。

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